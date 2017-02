Buracos deixam rua do Concórdia 3 intransitável Larissa Mendes - Especial para a Folha da Região Link



A rua Waldemar Osório Gabas, no bairro Concórdia 3, em Araçatuba, está há mais de um ano cheia de buracos e atrapalhando o trânsito de quem mora e passa por ali. O técnico em telefonia Deleon Barbosa da Silva, de 32 anos, disse que é dono de uma casa que está alugada na rua e que o inquilino reclama sobre a situação.



“Eu tenho uma casa que está alugada naquela rua, o rapaz que mora lá já caiu de moto nos buracos e entortou a roda, ele teve um prejuízo grande para arrumar”. comentou. “Aqueles buracos estão ficando cada vez maiores e mais profundos; com o período intenso de chuvas que tivemos tudo piorou, do jeito que a rua está é melhor passar um trator e arrancar o que sobrou do asfalto, porque é mais fácil andar na terra do que ali”, sugeriu.



O técnico em telefonia afirmou que já fez reclamações para a Prefeitura desde a administração passada, mas os pedidos nunca foram atendidos. “Desde a administração passada eu ligo na Sosp (Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos), mas eles nunca fizeram nada; agora, na administração nova, também ligo e eles sempre dizem que a demanda de serviço deles é muito grande e continuam sem resolver.”



OUTRO LADO

Em nota, a Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação informou que o local está em seu cronograma e busca recursos para realizar recapeamento na área. A pasta informou ainda que as reclamações devem ser feitas no Atende Fácil (rua Oscar Rodrigues Alves, 295, Centro) para que sejam registradas e encaminhadas para os setores competentes.



