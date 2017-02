Júri absolve acusado de matar jovens em lan house Ivan Ambrósio Link



Quarta-Feira - 22/02/2017 - 21h22





Comentários via Facebook: Atualização: 21h48 de 22/02/2017







Leia também:

- Acusado por homicídios em Araçatuba é preso em TO

- Dois jovens são assassinados em lan house



O crime ocorreu em 18 de fevereiro de 2010 em uma lan house no cruzamento da avenida Prestes Maia com a rua Antônio Pires do Rio, no bairro Amizade. O Ministério Público, que foi representado pelo promotor Adelmo Pinho, irá recorrer da decisão.



A defesa apresentou, segundo apurou a reportagem, que, durante investigações feitas na época pela Polícia Civil, testemunhas teriam dito que haveria outro suspeito de ter matado os jovens, tese que convenceu quatro dos sete jurados.



CRIME

Conforme a denúncia do MP, o crime foi motivado por dívida de entorpecentes. Como sabia que Silva estava na lan house, o réu foi ao estabelecimento e entrou no prédio usando um capacete. Ele viu quando a vítima deixava o local acompanhado de Batista, sacou uma arma e atirou.



Silva foi atingido na cabeça. O projétil transfixou e acertou o braço do sobrevivente. Na sequência, ele atirou em Batista, que morreu com um tiro no peito. Um terceiro jovem que estava no estabelecimento foi ferido por um tiro no braço esquerdo.



Gonçalves foi preso em julho de 2013 em Araguaína (TO), depois que a Polícia Militar encontrou com ele algumas porções de crack. Na delegacia, ele assumiu o porte da droga e a Polícia Civil descobriu, por meio do sistema de informática, que ele era procurado pela Justiça de Araçatuba pelos homicídios. Durante o interrogatório, ele teria confessado às autoridades locais os crimes ocorridos na cidade paulista.

O Tribunal do Júri de Araçatuba absolveu, na tarde desta quarta-feira (22), por 4 votos a 3, Rodrigo Gonçalves Paixão. Ele era acusado pelo assassinato de Bruno Ricardo da Silva, de 19 anos, e Fábio Júlio Batista, de 21.O crime ocorreu em 18 de fevereiro de 2010 em uma lan house no cruzamento da avenida Prestes Maia com a rua Antônio Pires do Rio, no bairro Amizade. O Ministério Público, que foi representado pelo promotor Adelmo Pinho, irá recorrer da decisão.A defesa apresentou, segundo apurou a reportagem, que, durante investigações feitas na época pela Polícia Civil, testemunhas teriam dito que haveria outro suspeito de ter matado os jovens, tese que convenceu quatro dos sete jurados.Conforme a denúncia do MP, o crime foi motivado por dívida de entorpecentes. Como sabia que Silva estava na lan house, o réu foi ao estabelecimento e entrou no prédio usando um capacete. Ele viu quando a vítima deixava o local acompanhado de Batista, sacou uma arma e atirou.Silva foi atingido na cabeça. O projétil transfixou e acertou o braço do sobrevivente. Na sequência, ele atirou em Batista, que morreu com um tiro no peito. Um terceiro jovem que estava no estabelecimento foi ferido por um tiro no braço esquerdo.Gonçalves foi preso em julho de 2013 em Araguaína (TO), depois que a Polícia Militar encontrou com ele algumas porções de crack. Na delegacia, ele assumiu o porte da droga e a Polícia Civil descobriu, por meio do sistema de informática, que ele era procurado pela Justiça de Araçatuba pelos homicídios. Durante o interrogatório, ele teria confessado às autoridades locais os crimes ocorridos na cidade paulista.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão