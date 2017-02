Problemas de saúde fazem Serra pedir demissão Paulo Victor Chagas - Agência Brasil Link



Wilson Dias/ABr - Arquivo Serra alegou problemas de saúde que o impedem de viajar e de exercer funções do dia a dia Serra alegou problemas de saúde que o impedem de viajar e de exercer funções do dia a dia



O ministro das Relações Exteriores, José Serra, pediu demissão na noite desta quarta-feira (22) ao presidente Michel Temer alegando problemas de saúde. Ele esteve no Palácio do Planalto nesta noite para entregar seu pedido de exoneração.



O chanceler informou que está passando por tratamentos médicos que o impedem de fazer as viagens internacionais necessárias para o cargo. No documento, Serra diz estar triste com a decisão e promete trabalhar em prol do governo ao reassumir seu mandato de senador por São Paulo. De acordo com ele, o período de recuperação é de pelo menos quatro meses.



Leia a íntegra da carta de demissão do ministro José Serra:



“Senhor presidente,



Pela presente, venho solicitar minha exoneração do cargo de Ministro de Estado das Relações Exteriores.



Faço-o com tristeza mas em razão de problemas de saúde que são do conhecimento de Vossa Excelência, os quais me impedem de manter o ritmo de viagens internacionais inerentes à função de Chanceler. Isto sem mencionar as dificuldades para o trabalho do dia a dia. Segundo os médicos, o tempo para restabelecimento adequado é de pelo menos quatro meses.



Para mim, foi motivo de orgulho integrar sua equipe. No Congresso, honrarei o meu mandato de senador trabalhando pela aprovação de projetos que visem à recuperação da economia, ao desenvolvimento social e à consolidação democrática no Brasil.



Respeitosamente, José Serra”



NÃO ESPECIFICA

Na carta de demissão, José Serra não especifica os problemas de saúde que enfrenta. Em dezembro do ano passado, o então ministro foi submetido a uma cirurgia na coluna no Hospital Sírio-Libanês. Além disso, em janeiro de 2014, Serra foi submetido a uma cirurgia na próstata. Ele apresentava um quadro de hiperplasia prostática benigna, quando há aumento do órgão.



Antes disso, em julho de 2013, o ministro foi submetido a um cateterismo. À época, os médicos colocaram no coração dele um stent, mola metálica que expande a artéria e aumenta a capacidade de fluxo sanguíneo. (Com informações do portal G1)



Reprodução Carta de Serra enviada a Temer Carta de Serra enviada a Temer



