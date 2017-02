Palmeiras rescinde contrato com Barrios, que vai reforçar o Grêmio Agência Estado Link



Quarta-Feira - 22/02/2017 - 21h05





Atualização: 21h16 de 22/02/2017



O atacante Lucas Barrios rescindiu contrato com o Palmeiras nesta quarta-feira e vai reforçar o Grêmio. O presidente do clube paulista, Mauricio Galiotte, confirmou a saída do jogador paraguaio, que inclusive foi liberado da concentração para o clássico com o Corinthians, pelo Paulistão, para acertar a transferência.



"Nós acertamos a rescisão em comum acordo. O Barrios já não é mais jogador do Palmeiras, e a vida segue. Ele queria ter a garantia de titularidade, mas não podemos dar isso a nenhum jogador", disse o dirigente na chegada ao Itaquerão, onde o clube enfrentará o rival pelo Campeonato Paulista.



Barrios chegou ao clube em 2015, disputou 45 jogos e fez 14 gols. O paraguaio era dono do maior salário do elenco. O vencimento mensal chegava a R$ 1 milhão entre luvas e o pagamento fixo. O valor era pago pela patrocinadora do clube, a Crefisa. A rescisão cancela o repasse dessa verba ao Palmeiras para a manutenção do jogador.



O atacante estava na reserva e perdeu espaço no clube com a contratação do colombiano Miguel Borja. No Grêmio, Barrios deve ser titular e terá a oportunidade de disputar a Copa Libertadores. Ainda não há informação sobre a duração do novo contrato.







