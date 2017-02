Dois ficam feridos após carro cair em buraco em acostamento Da Redação Link



Quarta-Feira - 22/02/2017 - 20h14





Atualização: 21h25 de 22/02/2017

Otávio Manhani/Jornal Comunicativo/Colaboração - 22/02/2017 O condutor teria perdido o controle do veículo e caído em um buraco no acostamento O condutor teria perdido o controle do veículo e caído em um buraco no acostamento



Dois homens, um de 25 e outro de 18 anos, ficaram feridos após o carro em que estavam cair em um buraco, na tarde desta quarta-feira (22), na rodovia Eliseu Berbabé, em Gabriel Monteiro (a 46 km de Araçatuba). Um dos rapazes mora em Piacatu e o outro em Bilac.



Os feridos estavam a bordo de um Astra prata, com placas de Buritama. Eles foram até Bilac entregar currículos. Porém, ao deixar uma fábrica de calçados na beira da rodovia, em Gabriel Monteiro, o condutor teria perdido o controle e caído em um buraco no acostamento.



A causa do acidente ainda é desconhecida. A dupla foi socorrida por ambulância da Prefeitura de Gabriel Monteiro, que os encaminhou para o pronto-socorro de Birigui.





