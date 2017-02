François Bayrou desiste de candidatura à presidência e oferece aliança a Macron Agência Estado Link



O líder do partido Movimento Democrático (MoDem), de centro, François Bayrou, anunciou que não irá disputar as eleições presidenciais da França, que ocorrem neste ano, e propôs uma aliança ao candidato Emmanuel Macron, do En Marche!, também partido de centro, informou o jornal Le Monde.



"Decidir propor a Emmanuel Marcon uma aliança para dar à França uma via alternativa", disse Bayrou, em mensagem no Twitter.



Bayrou já havia disputado as três últimas corridas presidenciais e poderia ser um concorrente direto dos votos de Macron, que aparece em segundo lugar nas pesquisas de opinião. A aliança entre os candidatos pode fortalecer Mácron a seguir para o segundo turno e disputar os votos com Marine Le Pen, do partido de extrema-direita Frente Nacional, que é anti-União Europeia. Segundo o Le Monde, Mácron já teria aceitado a aliança com Bayrou.







