Alemanha acelera deportação de imigrantes que não conseguiram asilo Agência Estado Link



Quarta-Feira - 22/02/2017 - 14h15





Comentários via Facebook:





O gabinete do governo alemão aprovou nesta quarta-feira medidas para acelerar a deportação de imigrantes que tiveram seu pedido de asilo rejeitado no país.



Segundo o ministro do Interior, Thomas de Maizière, as medidas significam que a deportação será mais rápida e que mais imigrantes serão devolvidos a seus países.



A Alemanha recebeu 890 mil refugiados em 2015 e tem trabalhando para acelerar a tramitação de seus pedidos de asilo, aprovando mais rápido o pedido daqueles que qualificam para o programa e enviando de volta para casa aqueles que não conseguem.



A chanceler alemã, Angela Merkel, que enfrenta eleições gerais em setembro, tem repetido o clamor por um "esforço nacional" para assegurar que as pessoas sem direito a permanecer no país sejam deportados.



Recentemente, o país começou a deportar um maior número de afegãos, o que tem atraído críticos por parte daqueles que não consideram o Afeganistão um país perigoso. Vários governos estaduais, atualmente os responsáveis por enviar as pessoas de volta, se recusaram a deportar afegãos. Fonte: Associated Press.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão