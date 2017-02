Decisão de não participar do leilão levou em conta estudos técnicos, diz Arteris Agência Estado Link



Quarta-Feira - 22/02/2017 - 13h50





Comentários via Facebook:





A Arteris afirmou que a decisão de não participar do leilão das rodovias do Centro-Oeste Paulista, lote que inclui trechos hoje administrados pela Vianorte, foi tomada com base em "estudos técnicos detalhados", e que tais levantamentos apontaram que a rentabilidade esperada seria inferior à exigida pela empresa, levando em conta os riscos assumidos no contrato.



"A companhia reitera que continua em busca de novos negócios no Estado de São Paulo e em outras regiões do país, assim como segue com seu plano de crescimento e investimentos de longo prazo, tendo como base a sustentabilidade financeira de suas atividades", diz a Arteris, em nota enviada ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.



A concessionária Vianorte administra, até 2018, trechos da Via Anhanguera (SP-330), Rodovia Attílio Balbo (SP-322), Rodovia Armando de Salles Oliveira (SP-322), Anel Viário Sul de Ribeirão Preto (SP-322), Anel Viário Norte de Ribeirão Preto (SP-328) e a Avenida Bandeirantes (SP-325/SP-322).



O lote Rodovias do Centro-Oeste Paulista, que liga os municípios de Florínea (na divisa com o Paraná), e Igarapava (na fronteira com Minas Gerais), possui cerca de 570 quilômetros de rodovias, englobando trechos da SP-266, SP-294, SP-322, SP-328, SP-330, SP-333 e SP-351.



Em seu posicionamento oficial, a Arteris diz se orgulhar de ter propiciado, por meio da Vianorte, diversas melhorias que resultaram em rodovias mais eficientes e seguras, fruto de R$ 1,5 bilhão em investimentos realizados ao longo de 19 anos de operação.



"A Arteris agradece aos usuários e à população dos 14 municípios atendidos pela concessionária pela convivência e confiança", diz a empresa. "A companhia reafirma, também, seu compromisso em manter a excelência na prestação de serviços até a transferência da operação ao novo gestor no próximo ano."



Apenas a EcoRodovias e o Pátria Infraestrutura - Fundo de Investimentos em Participações estão na disputa pela rodovia Florínea-Igarapava.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão