Faturamento da indústria de máquinas cai 19% em janeiro, revela Abimaq

Balanço divulgado nesta quarta-feira, 22, pela Abimaq, entidade que representa a indústria nacional de máquinas e equipamentos, mostra que o faturamento do setor caiu 19% na passagem de dezembro para janeiro. Na comparação com o mesmo período de 2016, houve alta de 0,3%.



As fábricas de bens de capital mecânicos fecharam o primeiro mês do ano com faturamento de R$ 4,259,86 bilhões. O desempenho reflete a queda de 18,2%, na comparação anual, do consumo de máquinas no País durante o mês passado, um total de R$ 6,933 bilhões.



Na mesma base comparativa, as exportações, de US$ 445,78 milhões, recuaram 12,4%, enquanto as importações encolheram 15,6%, chegando a US$ 1,124 bilhões. O déficit comercial ficou, então, 17,6% menor do que em um ano antes, somando US$ 679,05 milhões em janeiro.



Termômetro dos investimentos da indústria, as compras de máquinas e equipamentos tiveram queda de 2,6% se comparadas a dezembro.



O balanço da Abimaq revela ainda que a utilização da capacidade instalada nas fábricas de máquinas brasileiras subiu de 66,7%, em dezembro, para 67,6% em janeiro. A ocupação no setor, no mesmo intervalo de tempo, subiu 0,5%. A indústria de máquinas terminou o mês passado empregando 292,439 mil pessoas.







