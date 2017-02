Polícia de Goiás localiza corpo de menina de 7 anos que estava desaparecida Agência Estado Link



Equipes das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros de Goiás localizaram na manhã desta quarta-feira, 22, o corpo da menina Ana Clara Pires Camargo, de 7 anos, que havia desaparecido na sexta-feira, 17, em Santo Antônio de Goiás, região metropolitana de Goiânia.



De acordo com informações do policial civil de Goiás Alison de Souza, que acompanha o caso, o suspeito de cometer o crime foi identificado por meio de uma denúncia anônima e seria Luís Carlos Costa Gonçalves. O rapaz, de 35 anos, já foi vizinho da família e não tinha passagem pela polícia estadual. "O suspeito permanece foragido, e as buscas continuam. Imagens dele estão sendo divulgadas para ajudar na captura", declarou o policial.



De acordo com a polícia, a família informou o desaparecimento da menina na última sexta. Ana Clara tinha saído para comprar um refrigerante e foi vista conversando com alguém em um veículo. Em seguida, retornou para casa. Saiu novamente para entregar dinheiro a uma vizinha e sumiu quando voltava para casa.



"A distância entre o local do sequestro e a casa da menina é muito curta. Tudo indica que ela apenas atravessou um terreno baldio. Na perícia realizada na casa da criança não foram encontrados vestígios do crime", acrescentou Souza.



Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária de Goiás informou que o corpo da vítima foi localizado dentro de um veículo em uma mata marginal à Rodovia GO-462, próximo à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), após análise de informações apuradas pelas Polícias Civil e Militar. O corpo da menina foi encaminhado na manhã desta quarta-feira ao Instituto Médico Legal (IML) da região.







