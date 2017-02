Gisele Bündchen e Tom Brady serão anfitriões do baile do MET de 2017 Agência Estado Link



A modelo brasileira Gisele Bündchen será co-anfitriã do MET Gala ao lado de seu marido, o um jogador de futebol americano, Tom Brady, dos músicos Katy Perry e Pharrell Williams e da organizadora do evento, Anna Wintour, editora da Vogue América.



Em toda a primeira segunda-feira do mês de maio, que em 2017 cai no dia 1º, fashionistas do mundo todo usam suas melhores fantasias de gala para o baile que celebra a abertura da exposição anual de moda do Metropolitan Museum of Art, em Nova York. Este ano a mostra celebra o trabalho da japonesa Rei Kawakubo, estilista da "Comme des Garçons".







