Estou convencido de que Moraes será um grande ministro do STF, diz Aécio

Quarta-Feira - 22/02/2017 - 13h15





O presidente do PSDB, Aécio Neves (MG), comemorou nesta quarta-feira, dia 22, a aprovação de Alexandre de Moraes para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Moraes era filiado ao PSDB até a semana passada, quando foi indicado ao cargo.



"Estou convencido que Alexandre de Moraes, pelas próximas duas décadas e meia, será um grande ministro do Supremo", afirmou, ressaltando o tempo provável que o ministro deve permanecer no cargo. Pela Constituição, não há mandato fixo para o STF e os ministros permanecem no cargo até a aposentadoria compulsória, que é de 75 anos.



O fato de Moraes ter 49 anos foi um dos aspectos criticados pela oposição e pela opinião pública, já que se tornando ministro do STF ele permanecerá por mais de duas décadas no cargo.



Aécio também minimizou o fato de Moraes estar vinculado ao governo de Michel Temer e afirmou que o ministro atuará na Supremo Corte com total independência e isenção.







