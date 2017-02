Esperamos de Moraes um comportamento à altura do STF, diz Randolfe Agência Estado Link



O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou que a aprovação no Senado da indicação de Alexandre de Moraes para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), ocorrida nesta quarta-feira, 22, já era esperada - e que agora aguarda que o novo ministro tenha postura isenta e se declare impedido em processos relacionados a Lava Jato.



"O resultado já estava escrito, agora esperamos dele um comportamento à altura do Supremo. A dúvida principal é quanto à imparcialidade. Existem matérias que devem chegar ao STF envolvendo membros do governo e o próprio presidente Michel Temer. Espero que ele se declare suspeito", afirmou Randolfe.



Para o senador, a indicação de Alexandre de Moraes, que era o ministro da Justiça de Temer e tem relações diretas com o governo, é a concretização de um "roteiro que ficou conhecido em gravações em meados de maio, um roteiro para estancar a sangria". Ele se referiu às gravações nas quais o senador Romero Jucá (PMDB-RR) foi flagrado, afirmando que era preciso um acordo nacional e uma troca de governo.



"Notadamente, o governo não se preocupa com a opinião pública e está seguindo um programa que não foi aprovado nas urnas", criticou o senador do Amapá.







