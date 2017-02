Mansueto: PIB deve voltar a crescer no 1º ou no 2º trimestre Agência Estado Link



O secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida, afirmou nesta terça-feira, 21, que o PIB deve voltar a crescer na comparação trimestral já neste primeiro trimestre ou no segundo. Para o ano, ele reforçou a projeção do governo, de crescimento de 1%, mas ressaltou que, diante das divergências que existem no mercado, o a equipe econômica revisará a estimativa "no momento adequado".



O secretário disse que, mesmo com o consumo em baixa e a ociosidade da indústria, a retomada será puxada tanto pelo aumento da demanda doméstica quanto pelos investimentos. "Mas será gradual", reforçou, lembrando que, diferentemente de crises anteriores, como em 2009, dessa vez há um excesso de endividamento, que torna a retomada mais lenta. "Embora a retomada seja gradual, ela ocorrerá em bases sustentáveis, em razão das reformas estruturais do governo", acrescentou.



Mansueto disse ainda que espera um "amplo ciclo" de investimentos em infraestrutura, em referência ao programa de concessões que o governo prepara. "Isso não aconteceu antes porque o governo anterior queria controlar a taxa de retorno, por exemplo, ou porque o projeto de concessão só era viável se grande parte do financiamento fosse público, o que era inviável. Agora não", explicou.



O secretário lembrou que o BNDES limitou em 50% a participação do financiamento público nos projetos e afirmou que as taxas de juros oferecem condições perfeitas para a retomada do investimento.







