Ex-agente da CIA detida em Portugal será extraditada para Itália

Terça-Feira - 21/02/2017 - 12h50





Uma ex-agente da Agência Central de Inteligência dos EUA (CIA, na sigla em inglês) que vive em Portugal perdeu seu último apelo para evitar ir para a prisão na Itália por sua participação em um programa dos EUA que envolveu sequestrar suspeitos de serem terroristas e levá-los a outros países para interrogatório.



Sabrina de Sousa foi uma dos 26 norte-americanos condenados por tribunais italianos pelo sequestro de um imã egípcio em uma rua de Milão em 2003, uma operação ordenada pelo governo do então presidente americano George W. Bush. Enfrentando uma pena de quatro anos, acredita-se ser a primeira americana a enfrentar a punição iminente para a prática conhecida como rendição extraordinária.



Sabrina, que hoje tem 61 anos, foi detida na segunda-feira e enviada para a prisão na cidade portuguesa do Porto depois que o tribunal constitucional do país confirmou a ordem de extradição para a Itália, afirmou o advogado português Manuel Magalhães e Silva. Ela será enviada para a Itália nos próximos dias, disse ele.



Os americanos condenados no caso, quase todos identificados como agentes da CIA, tinham deixado a Itália antes de suas acusações e julgamento em 2009. Um procurador italiano emitiu mandados para suas prisões se eles pusessem os pés em qualquer um dos 28 países da União Europeia. Sabrina, cidadã dos Estados Unidos e de Portugal, foi a única disposta a assumir esse risco.

Fonte: Dow Jones Newswires.







