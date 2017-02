Após ganhar 15 quilos, ex-BBB Fani mostra nova rotina em canal do YouTube Agência Estado Link



Desde a morte de sua mãe, no ano de 2014, a ex-BBB Fani Pacheco começou a ganhar peso. Foram 15 quilos a mais em nove meses. Agora, ela resolveu compartilhar um pouco das mudanças de seu corpo em seu canal no YouTube.



Em alguns vídeos, Fani faz piada sobre o próprio peso, e tenta entrar em roupas de tamanhos menores. Em outros, ela dá dicas de roupas íntimas que favorecem o corpo das mais "gordinhas" e, em um vídeo recente, ela ainda comenta sobre coisas que aprendeu para melhorar a autoestima após ter engordado. Além disso, a ex-BBB ainda faz tutoriais de maquiagem e mostra um pouco de sua rotina em tratamentos de beleza.







