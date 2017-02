Funcionário morre soterrado por farelo de soja em granja Tatiana Pires - Diário da Região Link



Segunda-Feira - 20/02/2017 - 21h48





Comentários via Facebook: Atualização: 21h49 de 20/02/2017



Um funcionário de uma granja, de 47 anos, morreu soterrado em um silo com farelo de soja, na manhã desta segunda-feira (20), em Bady Bassitt (a 145 km de Araçatuba). A vítima trabalhava na empresa havia 28 anos. O nome não foi divulgado.



De acordo com o Corpo de Bombeiro, o funcionário foi até um silo para verificar um problema com escoamento do produto. Ao abrir uma portinhola, o milho acabou cedendo e soterrou a vítima.



Os bombeiros enfrentaram dificuldades para retirar o corpo do funcionário, já que uma grande quantidade de milho caiu sobre ele. Foi preciso escoar o produto. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local.



PROTEÇÃO

A granja informou que no momento do acidente quatro colaboradores estavam no local e todos usavam os EPIs (Equipamento de Proteção Individual) "conforme orientação para executar a função", inclusive a vítima. Os outros três nada sofreram.



O socorro foi chamado imediatamente, porém, não foi suficiente para evitar a morte. "A empresa desempenha importante papel na economia da cidade de Bady Bassitt desde 1974 e este é o primeiro caso de acidente com morte", diz nota.



A empresa também lamentou a morte do funcionário. "Bastante experiente, há 28 anos na área, o encarregado de serviços gerais acabou sendo asfixiado no momento em que manuseava um silo com farelo de soja. A Granja Barufi se solidariza com a família e informa que está prestando todo o suporte necessário".





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão