Avião com 5 a bordo cai sobre shopping center da Austrália

Um pequeno avião que levava cinco pessoas a bordo caiu sobre um shopping center na cidade de Melbourne. Ministra da Polícia do Estado de Victoria, Lisa Neville disse que ainda não há relatos sobre mortos.



O avião caiu cerca de 45 minutos antes da abertura prevista do centro de compras em Essendon, na terça-feira (hora local). Neville disse que o avião havia decolado do segundo maior aeroporto de Melbourne, em Essendon, em um voo charter para King Island, 255 quilômetros ao sul.



O centro de compras fica perto do aeroporto e policiais e paramédicos foram ao local. Duas vias próximas foram fechadas, por causa da fumaça. Fonte: Associated Press.







