Ricardo Oliveira desfalca o Santos e David Braz é relacionado

O atacante Ricardo Oliveira voltará a desfalcar o Santos no Campeonato Paulista. Nesta segunda-feira, após o treinamento da equipe no CT Rei Pelé, o técnico Dorival Júnior divulgou a lista de relacionados do time para o duelo e confirmou a ausência do centroavante.



O início de temporada do Santos não vem sendo fácil para Ricardo Oliveira. Afinal, ele perdeu quase duas semanas de treinos na pré-temporada por causa de uma caxumba. O centroavante até fez a sua estreia em 2017 na derrota para a Ferroviária, no último sábado, mas agora voltará a desfalcar a equipe.



A ideia da comissão técnica é de que Ricardo Oliveira treine durante toda a semana para ficar em condições ideais para voltar ao time no duelo do próximo sábado com o Botafogo de Ribeirão Preto, na Vila Belmiro. Até lá, a sua vaga no time deverá ser ocupada por Rodrigão.



Se não contará com Ricardo Oliveira, ao menos o Santos tem um reforço na sua lista de relacionados para o duelo com o Ituano. Ele será o zagueiro David Braz, recuperado de uma lesão de grau dois na panturrilha direita sofrida no início da pré-temporada. A tendência, porém, é de que ele fique no banco de reservas, com a dupla de zaga sendo formada por Lucas Veríssimo e Yuri.



Porém, as baixas do Santos para o duelo com o Ituano são muitas. O meia Lucas Lima, com estiramento no ligamento colateral lateral do joelho esquerdo, o volante Renato, com estiramento na panturrilha direita, e o goleiro Vanderlei, que fraturou o dedo anelar e luxou o dedo médio, continuam de fora do time. Já o zagueiro Cleber, expulso contra a Ferroviária, vai cumprir suspensão automática.



Além disso, Dorival sofreu mais duas baixas para o confronto com o Ituano. O lateral-esquerdo Caju sentiu forte dor no músculo anterior da coxa esquerda e será melhor avaliado pelo departamento médico, que vetou a sua presença no confronto no interior paulista. Já o meia Jean Mota sofreu estiramento no ligamento colateral lateral do joelho.



Com isso, o Santos deve entrar em campo nesta terça-feira com a seguinte formação: Vladimir; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Yuri e Zeca; Thiago Maia, Leandro Donizete e Léo Cittadini; Vitor Bueno, Rodrigão e Copete.



Derrotado em seu último compromisso, o Santos caiu para o terceiro lugar no Grupo D do Paulistão, com seis pontos e fora da zona de classificação às quartas de final.



Confira a lista de relacionados do Santos para o duelo com o Ituano:



Goleiros: João Paulo e Vladimir.

Zagueiros: David Braz e Lucas Veríssimo.

Laterais: Matheus Ribeiro, Victor Ferraz e Zeca.

Meio-campistas: Leandro Donizete, Léo Cittadini, Rafael Longuine, Thiago Maia, Vitor Bueno e Yuri.

Atacantes: Arthur Gomes, Bruno Henrique, Jonathan Copete, Kayke, Rodrigão e Thiago Ribeiro.







