Apae de Birigui promove baile pré-carnaval com muita animação

Bloquinhos fantasiados, blocos com camisetas personalizadas, e até mesmo plumas foram destaque







Bloquinhos com fantasias, blocos com camisetas personalizadas, e até mesmo plumas e paetês ganharam destaque entre os convidados animadíssimos.



Com direito a troféus, foram eleitos os mais animados foliões e os mais divertidos bloquinhos. Betina Lot e sua disposição invejável tomaram lugar de destaque na pista, tamanha vibração. E a divertida foliã acabou faturando um troféu na concorrida folia.



Fotos de Alexandre Souza/Folha da Região



