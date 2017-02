Centenas de imigrantes entram na Espanha pela barreira de Ceuta Agência Estado Link



Segunda-Feira - 20/02/2017 - 19h35





Atualização: 19h47 de 20/02/2017



Um grupo de 350 imigrantes invadiu a barreira no enclave de Ceuta, entrando no território espanhol no norte da África na madrugada desta segunda-feira, de acordo com a Cruz Vermelha.



Onze migrantes subsaarianos foram transferidos para um hospital para serem atendidos por cortes, fraturas ósseas e lesões, segundo a porta-voz da Cruz Vermelha de Ceuta, na região fronteiriça com o Marrocos. Ela falou sob condição de anonimato.



Fugindo da pobreza e da violência, os imigrantes subsaarianos tentaram passar do Marrocos para Ceuta e Melilla, um outro território espanhol no Norte da África. Alguns conseguem atravessar o Estreito de Gibraltar em pequenas embarcações. Fonte: Dow Jones Newswires.







