Birigui anuncia bailes de carnaval para 3ª idade e matinê

As secretarias municipais de Assistência/Desenvolvimento Social e Cultura/Turismo vão promover, nesta sexta-feira (24) e na segunda (27), bailes de carnaval para a terceira idade, o "1º Caia na folia". A informação foi divulgada nesta segunda-feira (20) pela Prefeitura de Birigui.



Os festejos serão realizados, das 18h às 22h, no Centro de Integração Social, que fica entre a rua Santa Tereza e a avenida João Cernach, Vila Troncoso. Também está agendada uma matinê, que irá reunir crianças envolvidas em projetos da Prefeitura de Birigui. A matinê acontece neste domingo (26), das 14h às 18h, também no Centro de Integração Social.



CONVITES

Os convites para o carnaval da terceira idade estão sendo distribuídos na sede do Centro de Integração Social. O horário de atendimento ao público é das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h.



Para retirar o convite, é necessário apresentar a carteirinha da terceira idade. Os cadastrados no Grupo da Terceira Idade pagam R$ 5; os visitantes, R$ 10.



Os organizadores do "1º Caia na folia" vão premiar a melhor fantasia e o folião mais animado. Haverá também sorteio de brindes e distribuição gratuita de caldo de mandioca. As bebidas serão vendidas à parte.



SERVIÇO

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (18) 3644-9014, 3643-1231 e 3643-1232.





