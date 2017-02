Dupla araçatubense é campeã em torneio de vôlei de areia Da Redação Link



Segunda-Feira - 20/02/2017 - 19h02





Comentários via Facebook:

Assessoria da Prefeitura/Divulgação Atletas exibem troféus conquistados em Bauru; elas competiram representando secretaria Atletas exibem troféus conquistados em Bauru; elas competiram representando secretaria



A dupla Carol Diniz e Ana Paula Mantovanelli, de Araçatuba, foi campeã, no sábado (18), no torneio de vôlei de areia de Bauru. Elas competiram representando a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação, informa nota divulgada à imprensa.



O campeonato teve a participação de 12 equipes. Carol e Ana Paula têm conquistado uma série de bons resultados recentemente, segundo a assessora da Prefeitura. No ano passado, elas foram campeãs dos Jogos Regionais. Por isso, conseguiram classificação para os Jogos Abertos 2016. (Com informações da Prefeitura)





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão