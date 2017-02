Ibovespa sobe 1,16% e atinge maior nível desde 2011 Agência Estado Link



As ações da mineradora Vale tiveram um pregão de fortes altas nesta segunda-feira, 20, e conduziram o Índice Bovespa a uma alta de 1,16%, aos 68.532,85 pontos. Novo pico de 2017, esse patamar é o mais alto desde 8 de abril de 2011 (68.718 pontos). Em dia de feriado nos Estados Unidos, a principal notícia do dia foi o anúncio do esperado acordo de acionistas da mineradora, que vai pulverizar o controle da companhia e a levará ao segmento de Novo Mercado.



Em consequência das notícias, Bradespar PN, que faz parte do bloco de controle da Vale, disparou e se manteve no topo das altas do Ibovespa durante todo o dia. Ao final do dia, a lista de maiores valorizações do índice ficou com Bradespar PN (+16,62%), Vale ON (+6,93%) e Vale PNA (+6,17%). Além da notícia do acordo, os papéis da Vale e do setor siderúrgico contaram com a influência do minério de ferro, que subiu 2,7% no mercado à vista chinês. Influenciadas pela Vale e pelo preço do minério, CSN ON (+1,52%) e Gerdau PN (+0,98%) também se destacaram. As ações da Petrobras avançaram 2,15% (ON) e 1,99% (PN), em linha com a alta dos preços do petróleo.



"O dia foi de Bradespar e Vale, que tiveram noticiário específico, além das variações do minério de ferro. Mas foi possível observar outros grupos de ações se destacando, como construção e varejo, refletindo a expectativa pela queda de juros", disse Fernando Góes, analista da Clear Corretora.



A segunda-feira também foi de exercício de opções sobre ações, que movimentou R$ 5,21 bilhões e inflou o volume de negócios na Bovespa para R$ 11,13 bilhões. As máximas do dia foram registradas à tarde, depois do período de exercício. O Ibovespa chegou a 68.673,90 pontos (+1,37%). Com o resultado de hoje, o índice passa a contabilizar alta de 5,97% no mês e de 13,79% no acumulado do ano.







