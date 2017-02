Rogério Dutra Silva é eliminado por convidado norueguês no Rio Open Agência Estado Link



Não passou da rodada de estreia a participação do brasileiro Rogério Dutra Silva no Rio Open. Nesta segunda-feira, no Jockey Club, o número 88 do mundo deixou precocemente a disputa ao cair para o norueguês Casper Ruud, o 208º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 25 minutos.



O jogo de estreia de Dutra Silva foi o primeiro da quadra central do Rio Open, ATP 500 disputado em quadras de saibro. E o brasileiro oscilou demais no duelo, não tendo sequer um break point no confronto. Enquanto isso, Ruud conseguiu uma quebra de serviço em cada parcial, assegurando a sua vitória.



Com apenas 18 anos, Ruud é o mais jovem tenista a participar desta edição do Rio Open, tendo sido convidado pela organização. O dinamarquês é considerado uma das grandes promessas do circuito mundial, tanto que em 2016 subiu mais de 900 posições no ranking da ATP.



Com o resultado, faturou sua primeira vitória de nível ATP da carreira - ele vinha de duas derrotas seguidas, ambas neste ano. Na segunda rodada do Rio Open, o norueguês terá pela frente o vencedor do duelo entre o português João Souza e o espanhol Roberto Baena.



No outro jogo já disputado nesta segunda-feira no Rio Open, o sérvio Dusan Lajovic, o número 97 do mundo, superou o argentino Facundo Bagnis, o 82º colocado no ranking por duplo 6/4. Seu próximo rival vai sair do confronto entre o austríaco Dominic Thiem e o sérvio Janko Tipsarevic.







