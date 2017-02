Menino de 12 anos morre atingido por âncora de uma tonelada no Recife Agência Estado Link



Segunda-Feira - 20/02/2017 - 13h35





Comentários via Facebook:





Uma criança de 12 anos morreu, na tarde deste domingo, 19, depois que uma âncora de embarcação, com cerca de uma tonelada, caiu sobre ele no bairro do Bongi, na zona oeste do Recife.

Segundo peritos da Polícia Civil, o menino, identificado como Ismael Silva Magalhães, estava andando pela calçada na qual o objeto estava pendurado, de forma decorativa, na fachada de um estabelecimento comercial. A âncora se desprendeu da estrutura que a sustentava e a morte da criança aconteceu de forma imediata, de acordo com os peritos.



O proprietário do ponto comercial chegou ao local momentos após o acidente, mas foi embora antes mesmo da chegada da polícia. Familiares e amigos do garoto estão revoltados.



"Meu filho era um garoto de ouro. Estava indo na casa onde eu moro, com a madrasta dele, para pegar umas roupas da irmã caçula. E, do nada, meu filho acabada esmagado por uma âncora. Isso é muito revoltante. Como é que alguém pendura um objeto desses e não faz de forma responsável?", desabafou, em entrevista a uma rádio local na manhã desta segunda-feira, 20, Abraão Pereira Magalhães, de 54 anos, pai de Ismael.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão