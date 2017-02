Relator quer incluir crime de responsabilidade a gestor que não pagar Previdência Agência Estado Link



Segunda-Feira - 20/02/2017 - 13h25





Comentários via Facebook:





Relator da reforma da Previdência na Câmara, o deputado Arthur Maia (PPS-BA) defendeu nesta segunda-feira, 20, que o seu parecer inclua crime de responsabilidade para gestores públicos que não pagarem a previdência dos funcionários públicos. A declaração foi dada durante encontro com a Força Sindical, após um membro da central sindical ter sugerido a inclusão da medida no parecer do deputado.



"Foi uma grande contribuição do evento de hoje", disse o deputado. "Eu não tenho dúvida que essa questão da gestão pública é fundamental para conter o déficit da previdência", acrescentou.



Sobre a proposta do governo de estabelecer uma idade mínima de 65 anos para a aposentadoria, medida que é criticada pelo deputado Paulinho da Força (SD-SP), presente no evento, o relator do projeto evitou se posicionar contra ou a favor, mas ressaltou que, enquanto os trabalhadores pobres das zonas urbanas têm se aposentado com 65 anos, muito brasileiros "privilegiados" têm se aposentado com "40 ou 50 anos". Ele foi claro, no entanto, no seu posicionamento contra a distinção entre aposentadorias urbanas e rurais.



O deputado voltou a dizer que pretende entregar o parecer do projeto até o dia 20 de março.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão