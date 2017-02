Temer: Blairo Maggi tem como dobrar produção de grãos sem ferir o meio ambiente Agência Estado Link



O presidente da República, Michel Temer, afirmou na manhã desta segunda-feira, 20, depois de assistir a um vídeo institucional que seu ministro da Agricultura tem levado aos diversos países que visita mostrando o potencial da agricultura brasileira, que Blairo Maggi tem os meios para dobrar a produção de grãos sem ferir o meio ambiente.



O vídeo mostrando que, a despeito da grande produção agrícola, o País tem 61% de suas florestas preservadas, foi apresentado nesta segunda na abertura da Agro+, evento do agronegócio, em São Paulo.



Repetindo parte do discurso feito anteriormente no evento por Maggi, Temer disse que a ampliação da produção agrícola se dará por meio da aplicação de mais tecnologia no campo, desburocratização dos meios de financiamento do setor e recuperação das áreas de pastos degradadas. "Vamos recuperar as áreas de pastos degradadas para torná-las agricultáveis sem prejuízo à pecuária", disse Temer.



O presidente reiterou ainda a meta do seu governo de ampliar de 7% para 10%, em cinco anos, a participação brasileira de produtos agrícolas no comércio global.







