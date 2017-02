Segunda Turma do STF julgará denúncia contra Raupp no próximo dia 7 Agência Estado Link



A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) julgará no próximo dia 7 de março a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o senador Valdir Raupp (PMDB-RO) por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato.



O julgamento já aparece na pauta de julgamento da Segunda Turma prevista para o próximo mês. Na semana passada, o relator dos processos da Lava Jato no STF, ministro Edson Fachin, liberou a ação para julgamento.



O senador é acusado de ter recebido R$ 500 mil para a sua campanha ao Senado em 2010, que teriam sido desviados do esquema de corrupção instalado na Petrobras. Ele nega irregularidades.



A denúncia será julgada pelos cinco ministros que compõem a Segunda Turma do STF: Fachin, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Celso de Mello.



Na época em que a PGR ofereceu a denúncia, Raupp disse que o Ministério Público apresentava uma "equivocada interpretação dos fatos" e que aguardava "serenamente a instrução do processo, certo de que a fragilidade das provas e dos argumentos apresentados conduzirão à sua absolvição".







