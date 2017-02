Policial morre após explosão em arena de tourada na Colômbia Agência Estado Link



Um policial morreu após a explosão de uma bomba caseira nas proximidades de uma arena de tourada na capital colombiana, Bogotá, que ainda deixou 31 feridos, neste domingo.



O artefato parece ter sido deixado em um bueiro no lado de fora de um albergue da juventude, popular entre viajantes estrangeiros, e foi detonado poucas horas antes de uma tourada.



Nas últimas semanas, a polícia e ativistas dos direitos dos animais entraram em confrontos violentos nas proximidades da arena. No mês passado, a polícia lançou gás lacrimogêneo e prendeu vários manifestantes para controlar mobilizações que atacam fisicamente os espectadores das touradas na capital. Fonte: Associated Press.







