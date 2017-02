Morre mulher que ficou ferida em acidente em rodovia Ivan Ambrósio e Ronaldo Ruiz Galdino Link



Domingo - 19/02/2017 - 15h59





Comentários via Facebook: Atualização: 16h43 de 19/02/2017

Facebook/Reprodução Ela foi internada na UTI da Santa Casa de Votuporanga, mas não resistiu Ela foi internada na UTI da Santa Casa de Votuporanga, mas não resistiu



Morreu neste domingo, aos 39 anos, Reginéia Gama. Ela ficou gravemente ferida em uma colisão na tarde de sexta-feira (17), na rodovia Feliciano Sales Cunha, em General Salgado. A vítima foi internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Votuporanga, mas não resistiu.



Conforme a Polícia Civil, a mulher - que mora em Araçatuba - era passageira de um veículo que seguia no sentido São José do Rio Preto a Ilha Solteira. O carro teria cruzado a pista e atingido por outro automóvel. A batida ocorreu por volta das 17h da sexta-feira (17).



O condutor do carro onde estava a vítima e o motorista do outro veículo nada sofreram. O corpo da vítima seria encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passaria por exame necroscópico.



O velório será realizado na capela da Funerária Cardassi da avenida Prestes Maia. O horário do sepultamento será definido pelos familiares. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão