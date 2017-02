Médico fala sobre leucemia e anemia, as doenças do sangue Ana Cristina Cenci Link



Ao final do curso, fez um estágio no laboratório de hematologia da Unicamp, em Campinas, tendo sido contratado para trabalhar no setor de análises clínicas do Hospital Vera Cruz, também em Campinas, após o término do período de estágio. Nesse momento, já sabia que queria ser médico hematologista.



Em 2004, ingressou na Escola Paulista de Medicina, da Universidade de São Paulo, onde também fez sua residência em clínica médica e em hematologia e hemoterapia. Trabalhou no setor de Onco-Hematologia do Hospital do Câncer de Barretos, que é referência para os atendimentos na região de Araçatuba, entre 2015 e 2016. Atualmente, atende como hematologista em Araçatuba. Nesta entrevista, esclarece um pouco sobre sua área de atuação.



O que é hematologia?

Hematologia é uma área da medicina que estuda e trata das doenças do sangue e de órgãos hematopoieticos, onde se formam as células do sangue.



Quais as doenças mais comuns?

Podemos dividir as doenças hematológicas em dois grupos. O grupo de doenças benignas, cujas patologias mais comuns são as anemias (principalmente carenciais – deficiência de ferro e vitaminas) e os distúrbios da coagulação do sangue (trombose e hemorragia). O outro grupo é o das doenças malignas, que abrangem os linfomas e as leucemias, principalmente.





