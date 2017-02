Filosofia: vídeos e textos de intelectuais têm feito sucesso Talita Rustichelli Link



Domingo - 19/02/2017 - 15h25





Comentários via Facebook:

Divulgação Popularização da Filosofia, segundo Janine, contribui para alavancar o interesse pelo segmento Popularização da Filosofia, segundo Janine, contribui para alavancar o interesse pelo segmento







Como afirma o filósofo, cientista político, professor universitário, escritor e ex-ministro da Educação Renato Janine Ribeiro (que nasceu em Araçatuba, mas vive na capital paulista), atualmente existe uma discussão importante sobre o sentido das coisas; segundo ele, as pessoas querem entender o que está acontecendo, seja na vida pessoal, no amor, na ciência, na política ou em outro segmento.



Essa popularização da Filosofia e do pensamento, segundo Janine, contribui para alavancar um pouco mais o interesse pelo segmento, mas nem sempre ele é abordado diretamente. "Vale lembrar que desde a criação do Café Filosófico, na França, há uns 20 anos, está sendo usada a filosofia num sentido amplo e vago. Se você assiste ao Café Filosófico, você vê psicólogos, sociólogos, pessoas das mais variadas formações, então não é exatamente filosófico; a Filosofia está sendo usada para indicar uma predisposição a pensar", complementa.





Têm feito sucesso na internet vídeos e textos de intelectuais, que, por meio de uma linguagem acessível, conseguem transmitir mensagens que provocam reflexões sobre temas diversos. O filósofo Mario Sergio Cortella, por exemplo, tem mais de 850 mil seguidores em sua página no Facebook e seus vídeos foram compartilhados milhares de vezes; no Youtube, há vídeos de trechos de palestras (ou palestras integrais) que ultrapassam a marca de 2 milhões de visualizações. Leandro Karnal (que é historiador, mas não deixa de abordar questões ligadas ao pensamento filosófico) quase empata com Cortella no número de seguidores.Como afirma o filósofo, cientista político, professor universitário, escritor e ex-ministro da Educação Renato Janine Ribeiro (que nasceu em Araçatuba, mas vive na capital paulista), atualmente existe uma discussão importante sobre o sentido das coisas; segundo ele, as pessoas querem entender o que está acontecendo, seja na vida pessoal, no amor, na ciência, na política ou em outro segmento.Essa popularização da Filosofia e do pensamento, segundo Janine, contribui para alavancar um pouco mais o interesse pelo segmento, mas nem sempre ele é abordado diretamente. "Vale lembrar que desde a criação do Café Filosófico, na França, há uns 20 anos, está sendo usada a filosofia num sentido amplo e vago. Se você assiste ao Café Filosófico, você vê psicólogos, sociólogos, pessoas das mais variadas formações, então não é exatamente filosófico; a Filosofia está sendo usada para indicar uma predisposição a pensar", complementa.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão