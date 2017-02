Democrata diz que Trump se comporta como ditador, ao criticar a imprensa Agência Estado Link



Domingo - 19/02/2017 - 15h35





Comentários via Facebook:





O principal democrata do Comitê de Inteligência da Câmara diz que o presidente Donald Trump está se comportando como um "ditador sem liderança", ao criticar a imprensa. O deputado Adam Schiff da Califórnia descreveu a mensagem de Trump postada no Twitter na semana passada como a mais devastadora e alarmante, ao atacar o direito previsto na primeira emenda de uma imprensa livre.



Ele disse ao programa da ABC "This Week" que o comentário é próprio do que dizem os ditadores "quando querem controlar a informação".



Schiff diz que concorda com o senador republicano John McCain, que disse que uma imprensa livre é vital para preservar a democracia. Schiff avaliou ainda que o país se depara com uma nova guerra de ideias - o autoritarismo versus a democracia.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão