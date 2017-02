Campanha de Trump não teve contato com Rússia, diz membro do governo Agência Estado Link



Domingo - 19/02/2017 - 15h35





Comentários via Facebook:





O chefe de gabinete do presidente Donald Trump, Reince Priebus, disse que os assessores de campanha não tiveram qualquer contato com a Rússia antes da eleição. Priebus disse à NBC "Meet the Press" que "não sabem de nenhum contato com agentes russos".



Priebus disse que "conversou com os altos níveis do grupo de inteligência". Ele negou uma reportagem do New York Times que diz que vários conselheiros de Trump estavam em contato com assessores de inteligência russos durante a campanha eleitoral.



Durante uma conferência de imprensa na semana passada, Trump também negou esse fato. Ele disse: "Ninguém que eu saiba".







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão