Projetos querem transformar Birigui em "ecossistema empreendedor" Rafaela Tavares Link



Domingo - 19/02/2017 - 15h27





Comentários via Facebook:

Alexandre Souza/Folha da Região - 09/02/2017 Andréia Cerizza: "Projeto visa instigar os alunos sobre a possibilidade de abertura de novas empresas" Andréia Cerizza: "Projeto visa instigar os alunos sobre a possibilidade de abertura de novas empresas"







O objetivo é estimular a inovação tecnológica e incentivar estudantes de Birigui a transformarem suas ideias em empresas na cidade, uma estratégia para manter mão-de-obra qualificada na região, ampliar o mercado de trabalho local e gerar renda.



A lista de ações em andamento ou em processo de implantação inclui programa de capacitação de universitários como empreendedores, hotel de projetos, incubadora de empresas tecnológicas e fórum de indústrias da aeronáutica.



Desde junho de 2016, alunos do IFSP participam da iniciativa Caminhos do Empreendedorismo, desenvolvida pela instituição de ensino com apoio do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), do Núcleo de Jovens Empreendedores, do Ciesp (Centro das Industriais do Estado de São Paulo), e da Prefeitura.



"Esse projeto visa instigar os alunos sobre a possibilidade de abertura de novas empresas", explica a professora e coordenadora de pesquisas Andréia de Alcântara Cerizza. O programa é composto por três ciclos semestrais contínuos. Em uma primeira etapa, o instituto é palco de palestras sobre temas como inovação, tecnologia, empreendedorismo e startups. No ano passado, as atividades atraíram em média 250 alunos por projeto.





Birigui é alvo de projetos que buscam transformar o município em "ecossistema empreendedor", entre eles, ações do IFSP (Instituto Federal de São Paulo) e da Sedecti (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação).O objetivo é estimular a inovação tecnológica e incentivar estudantes de Birigui a transformarem suas ideias em empresas na cidade, uma estratégia para manter mão-de-obra qualificada na região, ampliar o mercado de trabalho local e gerar renda.A lista de ações em andamento ou em processo de implantação inclui programa de capacitação de universitários como empreendedores, hotel de projetos, incubadora de empresas tecnológicas e fórum de indústrias da aeronáutica.Desde junho de 2016, alunos do IFSP participam da iniciativa Caminhos do Empreendedorismo, desenvolvida pela instituição de ensino com apoio do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), do Núcleo de Jovens Empreendedores, do Ciesp (Centro das Industriais do Estado de São Paulo), e da Prefeitura."Esse projeto visa instigar os alunos sobre a possibilidade de abertura de novas empresas", explica a professora e coordenadora de pesquisas Andréia de Alcântara Cerizza. O programa é composto por três ciclos semestrais contínuos. Em uma primeira etapa, o instituto é palco de palestras sobre temas como inovação, tecnologia, empreendedorismo e startups. No ano passado, as atividades atraíram em média 250 alunos por projeto.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão