Exclusivo: ex-secretária de Cultura fala sobre demissão do cargo Ronaldo Ruiz Galdino Link



Domingo - 19/02/2017 - 15h00





Comentários via Facebook: Atualização: 15h21 de 19/02/2017

Alexandre Souza/Folha da Região - 17/02/2016 Marly conversou com a reportagem ao lado do marido Ênio, que tentou negociar dívida Marly conversou com a reportagem ao lado do marido Ênio, que tentou negociar dívida



Folha da Região em sua casa, ao lado do marido Ênio Rodrigues Souto, se emocionou em alguns momentos, principalmente ao falar da mãe, já idosa, de quem cuida.



A ex-titular da Cultura disse que tentou parcelar a dívida referente ao desaparecimento de oito ares-condicionados várias vezes, desde 2015, na gestão do ex-prefeito Cido Sério (PT), sem sucesso. Para ela, faltou vontade política da administração anterior. Segundo Marly, sua exoneração não foi em decorrência da reparação de danos no valor de R$ 64.533,48, mas por conta de débito para com o município de uma escola que assumiu.



Ela disse que não entende como esses dados foram parar nas redes sociais. Entretanto, pensa em uma ação judicial contra quem divulgou as informações, caso todas as denúncias sejam arquivadas. Confira trechos da conversa entre Marly e a reportagem:



Passados 42 dias como secretária de Cultura, como a senhora avalia esse período, incluindo o desgaste?

Se falar que não existe (desgaste), é mentira, mas achei superprodutivo. Acho que tive que estar lá nesse período de início da administração. Fui a São Paulo, na Secretaria de Cultura, assinei projetos. Achei positivo o momento em que estive lá, inclusive na coordenação do próprio prédio. Valeu a pena. Só que poderia ter conseguido mais, caso não tivesse ocorrido o desgaste.







Após ser demitida do cargo de secretária de Cultura do governo de Dilador Borges (PSDB), Marly Garcia resolveu falar sobre o caso. Em entrevista concedida àem sua casa, ao lado do marido Ênio Rodrigues Souto, se emocionou em alguns momentos, principalmente ao falar da mãe, já idosa, de quem cuida.A ex-titular da Cultura disse que tentou parcelar a dívida referente ao desaparecimento de oito ares-condicionados várias vezes, desde 2015, na gestão do ex-prefeito Cido Sério (PT), sem sucesso. Para ela, faltou vontade política da administração anterior. Segundo Marly, sua exoneração não foi em decorrência da reparação de danos no valor de R$ 64.533,48, mas por conta de débito para com o município de uma escola que assumiu.Ela disse que não entende como esses dados foram parar nas redes sociais. Entretanto, pensa em uma ação judicial contra quem divulgou as informações, caso todas as denúncias sejam arquivadas. Confira trechos da conversa entre Marly e a reportagem:Se falar que não existe (desgaste), é mentira, mas achei superprodutivo. Acho que tive que estar lá nesse período de início da administração. Fui a São Paulo, na Secretaria de Cultura, assinei projetos. Achei positivo o momento em que estive lá, inclusive na coordenação do próprio prédio. Valeu a pena. Só que poderia ter conseguido mais, caso não tivesse ocorrido o desgaste.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão