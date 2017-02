Pelo menos 200 animais estão à espera de um lar em Araçatuba Amanda Lino Link



Dayse Maria/Folha da Região - 16/02/2017 Mantido pela Prefeitura, órgão está atualmente com 27 cães e 12 gatos







A maior parte dos bichos foi vítima de abandono ou maus-tratos, recolhida e levada para abrigos ou lares temporários desses órgãos. O montante não contabiliza aqueles que estão nas ruas ou abrigados por moradores. Por isso, estima-se que o número seja ainda maior.



O CCZ possui um programa permanente de doação de animais, pois ao longo de todo o ano acolhe cães e gatos que precisam de um lar. Atualmente, o órgão abriga 27 cães e 12 gatos em um espaço que comporta 60 bichos, sendo 30 de cada espécie.



Para adotar um deles, basta que o interessado tenha mais de 18 anos de idade e compareça no Centro com documento com foto e comprovante de residência para escolher o animal e preencher a ficha de adoção. Os adolescentes devem ir acompanhados dos pais ou um responsável maior de idade.



FEIRA

Dorival Barbosa Santos, diretor financeiro da ONG Clube Amigo dos Animais, informa que a entidade conta hoje com cerca de 40 cães e gatos para adoção. De acordo com ele, o número chegava a 80, mas diminuiu após uma feira de adoção feita recentemente no shopping Praça Nova.



Os que não foram adotados estão em canis da instituição e lares temporários de associados. "Com a feira reduziu pela metade, mas tem fila de animais em lares provisórios para poderem ir para o canil", informa.







