Presidente da Câmara de Penápolis contrata segurança particular



Domingo - 19/02/2017 - 14h55





Atualização: 16h45 de 19/02/2017

Ivan Ambrósio/Folha da Região - 13/02//2017 Novaes acredita que crise política na cidade vai se acalmar em breve







A contratação do profissional ocorreu após o democrata se envolver, no início de janeiro, em uma polêmica nas redes sociais com católicos. Em uma postagem, que foi retirada dias depois, o vereador - que é evangélico - teria feito comentários sobre o Estado ser laico e que o Santuário São Francisco de Assis teria sido beneficiado com verba da Prefeitura para a reforma do templo religioso.



A mensagem causou revolta entre os fiéis, já que o investimento chegou a R$ 1 milhão - a quantia foi arrecadada por meio de eventos realizados pela igreja e doações de empresários e do comércio -, e entre os companheiros de Legislativo que, em seus discursos, diziam que não eram a favor do comentário feito por Novaes.



Segundo o presidente da Câmara, o salário do profissional é pago do próprio bolso.



ADVOGADO

Para o advogado Raimundo Cândido Silva Júnior, contratado pelo presidente da Câmara para cuidar dos assuntos jurídicos e pessoais dele, o clima é de perseguição com o seu cliente. "O que se vê é uma situação que tende a se transformar em crise e fragilizar toda a Câmara. Se existe um ataque ao presidente, a Câmara toda é atacada", disse.









