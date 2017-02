TOR apreende 29,5 mil maços de cigarros contrabandeados Ivan Ambrósio Link



Domingo - 19/02/2017 - 14h30





Atualização: 14h36 de 19/02/2017

Polícia Militar Rodoviária/Divulgação - 18/02/2017 Maços de cigarros estavam escondidos em dois veículos; três homens foram presos Maços de cigarros estavam escondidos em dois veículos; três homens foram presos



Policiais do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) de Araçatuba apreenderam, na noite de sábado (18), dois carros carregados de cigarros contrabandeados do Paraguai. Três homens, dois de Birigui e um de Paranavaí (PR), foram presos em flagrante. A ação ocorreu na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Rinópolis (a 82 km de Araçatuba).



A equipe fazia fiscalização, quando recebeu denúncia anônima de que três carros entraram em um hotel às margens da rodovia. Diante da informação, os policiais foram até o estabelecimento, que fica no quilômetro 362. Chegando ao local, viram os veículos estacionados no pátio do hotel.



VIDROS

Os policiais notaram, apenas pelos vidros, que um Cobalt e uma Captiva estavam carregados de cigarros. A equipe encontrou os acusados, com idades de 33, 38 e 41 anos, que confessaram o crime. Eles ainda disseram que um Gol era o batedor e que os 29,5 mil maços seriam entregues em Araçatuba, Birigui e Votuporanga.



A equipe ainda constatou que o veículo Cobalt possui queixa de estelionato, enquanto que a Captiva restrição judicial. O trio foi levado até a sede da Polícia Federal de Marília para prestar esclarecimentos. Após serem ouvidos, os acusados foram encaminhados para a cadeia de Caiuá (a 251 km de Araçatuba).





