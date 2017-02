Jogando em casa, Penapolense fica no empate com o Votuporanguense Ivan Ambrósio Link



Domingo - 19/02/2017 - 14h12





Comentários via Facebook: Atualização: 14h17 de 19/02/2017

Silas Reche/Assessoria do CAP - Divulgação Com o empate, o Penapolense permanece na 8ª posição, com nove pontos Com o empate, o Penapolense permanece na 8ª posição, com nove pontos



Jogando ao lado da torcida na manhã deste domingo (19), o Penapolense ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Votuporanguense em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. A equipe visitante abriu o placar, obrigando o Pantera da Noroeste a correr atrás do prejuízo até os 12 minutos do segundo tempo, quando conseguiu o empate.



A partida teve ainda o encontro do ex-treinador Ito Roque, campeão do Campeonato Paulista da Série-A3 de 2011 e responsável pelo acesso à Série A-2 no ano seguinte. Com o empate, o Penapolense permanece na 8ª posição, com nove pontos, enquanto que o time visitante saiu da zona de rebaixamento para o 10º lugar. A rodada terá ainda quatro jogos entre o final da tarde e noite deste domingo.



MOVIMENTAÇÃO

Os times fizeram um jogo movimentado, entretanto, o Penapolense teve mais posse de bola e, ainda por cima, perdeu inúmeras oportunidades de vencer a partida. Por outro lado, o Votuporanguense jogou fechado, aproveitando os contra-ataques.



Aos seis minutos do primeiro tempo, o Pantera da Noroeste criou duas excelentes chance para marcar. A primeira, após cobrança de escanteio pelo setor direito, Juliano apareceu e subiu mais que a zaga votuporanguense. Para sorte do goleiro Gatti, a bola passou rente ao travessão.



A segunda chance foi novamente com Juliano que, na cara do gol, chutou pra fora. O troco do time visitante veio aos 30 minutos quando, por pouco, Anderson Cavalo, da pequena área, chutou, obrigando Felipe fazer uma grande defesa. Oito minutos depois, o Votuporanguense abriu o placar com Elvinho. Ele recebeu na entrada da área, tirou o goleiro da jogada e bateu forte.



EMPATE

O Penapolense, na etapa complementar, criou várias oportunidade e quase empatou. Juliano voltou a perder chances claras, levando a torcida ao delírio. O empate só veio aos 12 minutos do segundo tempo, quando Carlinhos recebeu um belo passe, passou pela marcação e chutou forte, sem chance para o goleiro do time visitante.



A chance de virar o jogo e garantir a vitória em casa veio aos 25 quando, mais uma vez, Juliano ficou cara a cara com o arqueiro e chutou para fora. Na sequência, o CAP criou mais duas chances, mas o placar ficou tudo igual.



PRÓXIMO JOGO

O Penapolense volta a campo no próximo sábado (25), às 16h, quando enfrenta o União Barbarense, em Santa Bárbara d'Oeste.



Ficha técnica

Penapolense 1 x 1 Votuporanguense



Local: Estádio Municipal Tenente Carriço, Penápolis (SP)

Horário: 10h

Árbitro: Rodrigo Gomes Paes Domingos

Assistentes: Risser Jarussi Corrêa e Marlon Spinola

Renda: R$ 3.440

Público: 448 pagantes

Cartões amarelos: André Cunha (Penapolense), Marcelo Godri e Pacheco (Votuporanguense)



Penapolense: Felipe; Altino (Cristian), Léo Coelho, Guilherme e Augusto Ramos; Carlinhos, André Cunha, Juliano e Léo Carvalho (Eliel);

Fio e Gilvan (Igor). Técnico: Edson Só.



Votuporanguense: Gatti; Pacheco, Paulo Henrique, Marcelo Godri e Felipe Gregory (Kleber); Xaves, Diogo Marzagão, Elvinho (Thiago Miracema) e Paulo Josué; Anderson Cavalo e Nathan. Técnico: Ito Roque.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão