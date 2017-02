Belo Horizonte registra o 15º ônibus incendiado Agência Estado Link



Um ônibus foi incendiado na noite de sábado, 18, no bairro São Gabriel, em Belo Horizonte. O coletivo foi o 15º destruído na Região Metropolitana desde o último domingo, 12, quando começou uma série de ataques na cidade.



Segundo informações da Polícia Militar, o ônibus 3502 chegava ao ponto final do trajeto quando três homens entraram no veículo.



Em depoimento, o motorista disse que já não havia outros passageiros no ônibus quando foi abordado por um dos suspeitos que pediu que saísse do coletivo.



Ainda segundo a PM, com os braços enfaixados, os suspeitos espalharam conteúdo inflamável e queimaram o ônibus.



Os três fugiram do local a pé e ainda não foram identificados. O incêndio foi controlado minutos depois pelo Corpos de Bombeiros.



Desde o início do ano, 22 coletivos foram queimados. A Polícia Militar de Minas Gerais acredita que as ações sejam reação de criminosos a operações de combate ao tráfico de drogas, sem uma coordenação central.







