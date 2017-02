FMI, Mongólia e bancos chegam a acordo sobre empréstimo de US$ 5 bi Agência Estado Link



Domingo - 19/02/2017 - 13h50





Comentários via Facebook:





O governo da Mongólia, representantes do Fundo Monetário Internacional (FMI) e outras instituições envolvidas anunciaram neste domingo que chegaram a um acordo sobre as condições para um pacote de empréstimo de mais de US$ 5 bilhões ao país, para ajudar a recuperar a sua economia.



O acordo está sujeito à aprovação do conselho executivo do FMI, que deve avaliar o pedido de Mongólia em março.



Sob o acordo preliminar, o FMI forneceria US$ 440 milhões em três anos; o Banco de Desenvolvimento Asiático, o Banco Mundial, o Japão e a Coreia devem fornecer até US$ 3 bilhões; e o Banco Popular da China deve ampliar sua linha de swap de 15 bilhões de RMB (US$ 2 bilhões) com o Banco da Mongólia por ao menos mais três anos, disse o FMI em um comunicado.



O ministro das Finanças, Choijilsuren Battogtokh, disse que as negociações de seis meses foram duras e que o governo estaria revisando seu orçamento de 2017 antes de o conselho executivo do FMI avaliar se aprova ou não o empréstimo.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão