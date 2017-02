RB Leipzig vence Mönchengladbach fora de casa e se aproxima do Bayern na ponta Agência Estado Link



O RB Leipzig voltou a vencer após duas rodadas e diminuiu a vantagem do Bayern de Munique na liderança do Campeonato Alemão. Neste domingo, a equipe caçula na primeira divisão do país visitou o Borussia Mönchengladbach e conseguiu um suado triunfo por 2 a 1, pela 21.ª rodada.



O resultado levou o Leipzig a 45 pontos, agora a cinco do Bayern, que só empatou com o Hertha Berlin no sábado. O Mönchengladbach, por sua vez, estacionou nos 26 pontos e é o décimo colocado.



Depois de perder para o Borussia Dortmund e o Hamburgo, o Leipzig entrou em campo precisando da vitória para não deixar o Bayern se distanciar ainda mais. Por isso, foi para cima, mesmo fora de casa, e abriu o placar aos 30 minutos. Após linda troca de passes pelo lado esquerdo do ataque, Forsberg recebeu de Werner na meia-lua e bateu colocado.



O Mönchengladbach, então, tomou a iniciativa no fim do primeiro tempo e respondeu aos 45 minutos, mas Thorgan Hazard desperdiçou um pênalti. O castigo veio no início da etapa final com o segundo gol do Leipzig. Desta vez, foi Forsberg que deu assistência para Werner marcar.



Os donos da casa só conseguiram reagir através da bola aérea, e foi assim que marcaram o gol de honra aos 35. Hazard cruzou e Vestergaard tocou de cabeça para a rede. Nos últimos minutos, o Mönchengladbach até ameaçou uma pressão, mas não conseguiu furar novamente a defesa do Leipzig.



O Mönchengladbach agora volta as atenções para a Liga Europa, pela qual define uma vaga nas oitavas de final com a Fiorentina, quinta-feira, na Itália, após cair por 1 a 0 em casa. Já o Leipzig descansa e só atua novamente no sábado, quando recebe o Colônia.







