Com três de Kane, Tottenham bate o Fulham e vai às quartas da Copa da Inglaterra Agência Estado Link



Domingo - 19/02/2017 - 13h00





Comentários via Facebook:





O Tottenham não teve qualquer dificuldade para passar pelo Fulham e se garantir nas quartas de final da Copa da Inglaterra, neste domingo. Mesmo atuando na casa do adversário, o time de Mauricio Pocchetino contou com atuação inspirada de Harry Kane, que marcou três vezes e definiu o triunfo por 3 a 0.



Com o resultado, o Tottenham se tornou o quinto time a garantir vaga nas quartas de final da Copa da Inglaterra. Manchester United e Arsenal ainda vão enfrentar Blackburn e Sutton United, respectivamente, pelas oitavas. Já o Manchester City tropeçou no Huddersfield Town e terá que jogar o "replay".



O show de Kane neste domingo começou logo aos 15 minutos. Após cobrança de lateral pela direita, Eriksen aproveitou cochilo da defesa e cruzou para o atacante marcar de carrinho. A dobradinha funcionou novamente no início do segundo tempo, quando o dinamarquês recebeu na proximidade da área e deu outro cruzamento perfeito para Kane finalizar.



O Tottenham seguiu atacando e chegou a perder boas chances com Dele Alli e Son, mas o dia era mesmo de Kane. Aos 27, ele recebeu enfiada precisa de Alli e finalizou na saída do goleiro para marcar o terceiro e selar o placar.



Com isso, o Tottenham se juntou aos já classificados Middlesbrough, Millwall, Chelsea e Lincoln City, primeiro time fora das quatro principais divisões do país a ir às quartas de final da Copa da Inglaterra desde 1914.



Na quinta-feira, o Tottenham tenta ir às oitavas de final da Liga Europa e recebe o Gent, em Londres, após perder por 1 a 0 a ida, na Bélgica. Já o Fulham volta as atenções para a segunda divisão inglesa, em que enfrenta o Bristol City na quarta.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão