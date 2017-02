Desempregado é esfaqueado durante discussão em bar Ivan Ambrósio Link



Um desempregado de 37 anos foi esfaqueado durante discussão em um bar em Luiziânia (a 75 km de Araçatuba), na noite de sexta-feira (17). O suspeito seria um homem, de 36, que está foragido. O estabelecimento fica na região central da cidade.



Segundo o boletim de ocorrência, a vítima disse para a polícia que estava conversando na frente do bar com o suspeito, quando ambos passaram a discutir por causa de droga.



Com isso, o desempregado saiu de perto do homem, quando foi surpreendido pelo agressor, que o golpeou com uma faca no abdômen, coxas e testículo da vítima.



SOCORRO

Uma ambulância de Luiziânia levou a vítima ao hospital da cidade. Por conta dos ferimentos, ele precisou ser transferido para o pronto-socorro de Penápolis, onde recebeu atendimento médico.



Uma equipe da Polícia Militar fez buscas na cidade, entretanto, o suspeito não foi localizado e preso. Um inquérito será instaurado pela Polícia Civil para apurar o caso.





