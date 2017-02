Empresário amigo de Trump se posiciona contra muro na fronteira com México Agência Estado Link



Domingo - 19/02/2017 - 12h05





Comentários via Facebook:





Jorge Pérez, empresário bilionário do setor de construção rompeu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em razão de suas políticas de imigração e da posição em relação ao México. Com isso, entrou para a lista de empresários que criticaram publicamente a gestão de Trump.



Pérez, um amigo de longa data de Trump, é conhecido no sul da Flórida por projetos desenvolvidos em Miami, pela empresa Related Group. Em meados de dezembro, recebeu um e-mail do Trump, ao qual o Wall Street Journal teve acesso, com um anexo mostrando uma foto de uma cerca de fronteira perto de San Diego. Na foto, havia uma mensagem escrita em letras maiúsculas: "Qualquer interesse em construir uma parede de 2.000 milhas entre os EUA e o México? Me ligue".



"Eu disse a ele que achava que o muro era imoral e não atingiria os objetivos que ele queria alcançar", disse Pérez. "Além disso, tenho muitos negócios no México - eu terminei por aqui."



Funcionários do governo Trump não responderam aos pedidos de comentários. Em janeiro, Trump assinou uma ordem que intensificou as deportações e pediu um início rápido na construção de um muro de fronteira com o México.



Executivos de empresas com vendas significativas no México estão se manifestando contra a proposta de fronteira e estão utilizando propagandas para divulgar sua posição e evitar deixar de lado uma base de consumidores irritada com as ações do presidente dos EUA.



Em meio a pedidos para boicotar a Starbucks, Howard Schultz, presidente-executivo da companhia, divulgou uma declaração no final de janeiro dizendo que preferia "construir pontes, e não muros com o México" e destacou a história de 15 anos da Starbucks no México.



Em novembro, um anúncio da Corona, a cerveja mais vendida do México e uma marca de propriedade da Anheuser-Busch InBev NV, contou com a estrela de cinema mexicana Diego Luna. "Todos nós estamos irritados com a parede que o homem louco quer construir", disse o ator no anúncio online, antes de tomar os controles de uma máquina de demolição que, no vídeo, esmaga uma grande barreira de concreto.



O muro é "algo que é tão ofensivo para todos no México", disse Jorge Castañeda, ex-ministro das Relações Exteriores do México. "Se alguma grande empresa se envolvesse, provavelmente seria boicotada, e o governo poderia responder negando contratos".



Poucos empresários que discordaram de Trump têm uma história tão rica com o presidente quanto Pérez. Os dois são amigos há mais de uma década e a empresa de Pérez desenvolveu um projeto de condomínio com a marca Trump em Hollywood. Além disso, esteve envolvida com Trump em negócios imobiliários em Sunny Isles Beach e em West Palm Beach, na Flórida, no México e na América do Sul. Ambos discutiram sua amizade em entrevistas e declarações públicas.



"A única pessoa que poderia me ensinar alguma coisa sobre o setor imobiliário é Jorge Pérez", escreveu Trump no prefácio do livro de 2008 de Pérez, que aborda imóveis. "Ele ousa sonhar e faz esses sonhos reais. O resultado mudou vidas e cidades".



Pérez, 67 anos, é urbanista e ex-diretor de desenvolvimento econômico de Miami, onde um museu de arte moderna leva seu nome.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão