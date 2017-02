Sem-terra ocupam seis fazendas na região Da Redação Link



Sábado - 18/02/2017 - 22h01





Atualização: 22h03 de 18/02/2017



Seis fazendas, em quatro cidades da região, foram ocupadas por integrantes de famílias sem-terra. As propriedades ficam em Araçatuba, Brejo Alegre, Rubiácea e Lavínia.



De acordo com a FNL (Frente Nacional de Lutas), que tem como líder José Rainha Júnior, o objetivo é pressionar a reforma agrária. O movimento faz parte do chamado "Carnaval vermelho".





