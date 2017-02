Temer recebe ministros e Marcela brinca com filho no 1º dia no Alvorada Agência Estado Link



Sábado - 18/02/2017 - 21h40





Comentários via Facebook:





O presidente Michel Temer e a primeira dama Marcela Temer aproveitaram o sábado de sol no Palácio da Alvorada. É o primeiro final de semana do presidente na residência oficial. Mesmo depois de assumir a Presidência, após o impeachment de Dilma Rousseff, Temer permanecia no Palácio do Jaburu enquanto aguardava uma reforma no Alvorada.



Com as obras encerradas, a mudança para a nova residência foi concluída esta semana. Na sexta-feira, Temer e sua família estiveram em São Paulo, mas neste sábado o presidente manteve encontros políticos no Alvorada.



Durante a tarde, enquanto Marcela e o filho do casal, Michelzinho, brincavam com um cachorro, Temer recebia os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo Oliveira. Mesmo antes da mudança oficial, Temer já vinha utilizando as instalações do Alvorada para reuniões e encontros com lideranças políticas.



Situado às margens do Lago Paranoá, o Alvorada foi o primeiro edifício inaugurado em Brasília, em 30 de junho de 1958. A residência oficial, assim como muitos outros prédios públicos de Brasília, foi projetada por Oscar Niemeyer.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão