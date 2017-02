Thomaz Bellucci dá azar e pega Kei Nishikori logo no jogo de estreia do Rio Open Agência Estado Link



O sorteio da chave principal do Rio Open, um ATP 500 disputado em quadras de saibro, foi novamente bem ingrato para o brasileiro Thomaz Bellucci. Assim como aconteceu em 2015, quando encarou o espanhol Rafael Nadal e perdeu, o tenista paulista terá pela frente logo na estreia o cabeça de chave número 1. Desta vez, o rival será o japonês Kei Nishikori, atual quinto do ranking mundial e finalista do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina - encara o ucraniano Alexandr Dolgopolov neste domingo.



A partida entre Bellucci e Nishikori será a principal da rodada noturna desta terça-feira, conforme antecipou a organização do torneio há algumas semanas com a confirmação da presença do tenista japonês nas quadras do Jockey Club Brasileiro, no Rio. Quem passar às oitavas de final, poderá jogar contra outro brasileiro. Thiago Monteiro, que parou nas quartas em Buenos Aires, fará sua estreia contra o português Gastão Elias.



No mesmo lado da chave estão outros dois tenistas do Brasil. Rogério Dutra Silva começará a sua campanha no Rio Open contra o norueguês Cásper Ruud, de apenas 18 anos. E João Souza, o Feijão, terá pela frente o espanhol Pablo Carreño Busta, cabeça de chave número 4 e semifinalista em Buenos Aires.



Cabeça de chave número 2 no Rio, o austríaco Dominic Thiem, oitavo do mundo, jogará contra o sérvio Janko Tipsarevic, ex-top 10 e que está voltando de contusão. Outro jogo de destaque na primeira rodada será entre o espanhol David Ferrer e Alexandr Dolgopolov. Atual campeão do ATP 500 do Rio, o uruguaio Pablo Cuevas estreia contra um jogador vindo do qualifying.



Na chave de duplas, o brasileiro Bruno Soares e o escocês Jamie Murray, cabeças 1, estrearão contra o também local Marcelo Demoliner e o neozelandês Marcus Daniell. Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot, cabeças 2, jogarão contra os brasileiros Fabricio Neis e João Souza.



Já a parceria formada por Thomaz Bellucci e Thiago Monteiro terão uma pedreira na estreia: os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah, cabeças 4. E André Sá, junto com o espanhol Tommy Robredo, jogarão contra os argentinos Andrés Molteni e Diego Schwartzman.







